Информация о стрельбе возле здания ФСБ в самом центре Москвы вызвала настоящий ужас у россиян. Дни.ру собрали последние подробности произошедшего, а также свидетельства очевидцев.

Информация о стрельбе возле здания ФСБ в самом центре Москвы вызвала настоящий ужас у россиян. "Дни.ру" собрали последние подробности произошедшего, а также свидетельства очевидцев.Информация о происходящем на Лубянке в центре Москвы поступает противоречивая. Силовые структуры заняты ликвидацией последствий ЧП, а также обеспечением безопасности, поэтому времени для оперативного комментария у них не так много.Согласно последним данным, стрельбу в приемной ФСБ устроили трое человек. Двое из них были ликвидированы на месте, третий выбежал на улицу и продолжил вести огонь уже там. Также сообщается о нескольких раненых сотрудников силовых ведомств. Информация о погибших – некоторые источники заявляли о двух жертвах – нуждается в уточнении.В Сети публикую видео с места произошедшего. На записях видно, как случайные прохожие бегом пытаются покинуть опасное место.Материал дополняется.