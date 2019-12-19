Абсолютный температурный рекорд побит в Москве. А на Петербург обрушился штормовой ветер.

Абсолютный температурный рекорд побит в Москве. Накануне в столице было почти плюс три, а к вечеру воздух прогрелся до шести градусов. Последний раз такой показатель метеостанции фиксировали больше ста лет назад — в 1886 году. По данным синоптиков, столичный регион останется под влиянием воздушных масс еще на несколько дней. Аномальное тепло сохранится в столице и 19 декабря. Воздух прогреется до плюс пяти градусов, передает телеканал "Россия 24".А на Петербург обрушился штормовой ветер. Его порывы достигали 28 метров в секунду. Ветер начал усиливаться в городе накануне вечером. Ночью он повалил несколько светофоров и две новогодние елки. Со здания местной администрации в Невском районе снесло кровлю. У одного из автобусов ветер выдавил лобовое стекло. Парки и скверы закрыты до отмены штормового предупреждения. Аварийные службы Петербурга перешли на круглосуточный режим работы.