Подумать об исполнении мечты теперь можно у одного из барельефов, установленных за памятником князю Владимиру. На нем изображен эпизод крещения на Днепре, сообщает . Среди персонажей ..

Подумать об исполнении мечты теперь можно у одного из барельефов, установленных за памятником князю Владимиру. На нем изображен эпизод крещения на Днепре, сообщает .Среди персонажей присутствует маленький ребенок. Именно его руку москвичи и гости города уже натерли на счастье. Однако самыми блестящими от прикосновений остаются скульптуры на станции метро "Площадь Революции", с которыми связаны множество примет.