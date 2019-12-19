Один из них купил на похищенные средства наркотики

18 декабря Муромский городской суд приговорил двух местных жителей к тюремному сроку за похищение полутора миллионов рублей из кассы Дворца Культуры, сообщает УМВД России по Владимирской области.Случай произошёл ещё в феврале. В течение нескольких дней полицейские выясняли обстоятельства происшествия, пытаясь вычислить подозреваемых. В результате были задержаны двое человек: 34-летний и 30-летний местные жители. Полицией было установлено, что обвиняемые, один из которых работал в Дворце Культуры, зная о том, что в кассе находится крупная сумма, заранее разработали план кражи. В ночь на 23 февраля сообщники зашли в здание через чёрный вход и украли полтора миллиона рублей из кассы.Один из них купил себе машину и оформил её на сожительницу, а второй купил наркотики. Оставшиеся 495 тысяч полицейские вернули Дворцу Культуры.Суд признал обоих мужчин виновными в краже, а одного из них ещё и в хранении наркотиков в крупном размере и назначил наказание в виде 3 и 4 лет лишения свободы соответственно.