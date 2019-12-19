Клад был найден в тайной комнате особняка Нарышкиных в 2012 году. Посетители экспозиции в Царском Селе смогут увидеть вещи из серебра и золота, созданные лучшими мастерами России и Франции, ..

Клад был найден в тайной комнате особняка Нарышкиных в 2012 году. Посетители экспозиции в Царском Селе смогут увидеть вещи из серебра и золота, созданные лучшими мастерами России и Франции, сообщают .Выставка откроется 25 декабря. На ней будут представлены около тысячи предметов из клада, среди которых выделяется парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, включающий порядка двухсот приборов. Помимо него публике будут представлены старинные самовары, тарелки, солонки и другие вещи. Экспозиция продлится до 24 марта 2020 года.