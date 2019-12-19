На Санкт-Петербург обрушилась мощная стихия. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил рекламные щиты, строительные леса и кровлю зданий, передает ТАСС. Пострадавших ..

На Санкт-Петербург обрушилась мощная стихия. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил рекламные щиты, строительные леса и кровлю зданий, передает ТАСС. Пострадавших нет.Для ликвидации последствий шторма спасатели привлекались 67 раз. "41 дерево, 16 случаев повреждения кровли, 10 – падение слабозакрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов", – приводит официальное сообщение МЧС телеканал "".Минувшей ночью в Санкт-Петербурге порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Из-за угрозы наводнения было решено закрыть створы дамбы, уточняет "".