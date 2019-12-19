Уникальный противоминный корабль Яков Баляев вывели из цеха на судостроительном заводе в Петербурге. У него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Уникальный противоминный корабль "Яков Баляев" вывели из цеха на судостроительном заводе в Петербурге. У него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика."Яков Баляев" спустят на воду и пришвартуют к достроечной набережной уже в начале будущего года, передает телеканал "Россия 24". На нем установят надстройку, смонтируют системы и оборудование. Задача корабля борьба с морскими минами, которые находятся как в воде, так и на дне.Корпус из стеклопластика гораздо легче металлического и намного прочнее. Кроме того, он не обладает магнитными свойствами и не будет притягивать к себе мины. Стеклопластику не страшна ржавчина, а срок службы при соблюдении правил эксплуатации практически не ограничен.