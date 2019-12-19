Президент Путин во время Большой пресс-конференции вспомнил о первом главе Чечни Ахмате Кадырове. Он сам пришел, подчеркнул глава российского государства. Путин уточнил: пришел не сдаваться, а выстраивать отношения с Россией.

Президент Путин во время Большой пресс-конференции вспомнил о первом главе Чечни Ахмате Кадырове. Он сам пришел, подчеркнул глава российского государства. Путин уточнил: пришел не сдаваться, а выстраивать отношения с Россией.Ахмат Кадыров, подчеркнул Путин, считал, что Чечне будет лучше с Россией. В России, пояснил президент, всегда очень свободно относились к религии и укладу жизни на Кавказе.Ахмат Кадыров погиб от рук террористов, трибуна, на которой он стоял, была подорвана террористами."За что он погиб? – задал риторический вопрос Путин. — За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел".Незадолго до гибели Ахмат Кадыров был у Путина. Владимир Путин признался, что не может себе простить, что отпустил его в тот день. Но Кадыров настаивал на том, что в праздничный день должен быть в Грозном со своим народом.Такой же, как и его отец, ежедневной опасности подвергается действующий глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом Рамзан Кадыров сам лично принимает участие в боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал."Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю", — подчеркнул российский президент, говоря о своей оценки действий Кадырова.Дальше Путин разъяснил: к нему с докладом о ликвидации одного из бандформирований пришел директор ФСБ."Я ему сказал: "Ребят своих представь к государственной награде", — продолжил Путин. – А он говорит: "Это не мы". Я говорю: "А кто?".Оказалось, кадыровцы. Путин уточнил, участвовал ли в этом лично Кадыров и получил утвердительный ответ."А я же ему запретил", — воскликнул Путин."А его не остановить, под пули лезет", — последовал ответ от директора ФСБ.Вопрос о присвоении звания Героя России встал 10 декабря 2019 года на встрече Путина с Советом по правам человека при президенте России. Кинорежиссер Александр Сокуров предложил пересмотреть решение о присвоении этого высокого звания бывшему и действующему главам Чечни отцу и сыну Кадыровым."Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?" – спросил президента Сокуров.Тогда на этот вопрос Путин ответил так:"Называться Героем России достоин тот, кто, вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее и готов отдать за нее жизнь".