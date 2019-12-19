Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях Всемирного антидопингового агентства в адрес российских спортсменов. Президент России назвал новые санкции в адрес России неправовыми и противоречащими Олимпийской хартии.

Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях Всемирного антидопингового агентства в адрес российских спортсменов. Президент России назвал новые санкции в адрес России "неправовыми и противоречащими Олимпийской хартии"."Я считаю, что решение WADA несправедливое и не соответствующее здравому смыслу. На прошлой Олимпиаде нас не пустили из-за допинга. Теперь нас наказывают за то же самое – никогда такого не было в истории олимпийского движения. Решение противоречит Олимпийской хартии. Сборная не должна выступать под нейтральным флагом, если у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России"."На мой взгляд, любое наказание должно быть индивидуальным. Если подавляющее число наших спортсменов являются чистыми, то какое они имеют отношение к допингу? Разве пойдет на пользу отстранение России от мирового спорта? Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы делаем все, чтобы наш спорт был чистым".