Об этом политик написал в своём телеграм-канале

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил распустить Законодательное собрание Владимирской области после их решения не утверждать вице-губернаторов Белого дома в должности. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.«Законодательное собрание Владимирской области во главе с Киселевым отказывается утверждать вице-губернаторов Владимира Сипягина. Нигде по стране такого нет. Мы же в Госдуме не утверждаем министров, не указываем главе правительства Дмитрию Медведеву, кто у него будет вице-премьером, потому что руководители должны сами решать, с кем работать. А владимирские депутаты почему-то это право у Сипягина отобрали. Так что давайте или распустим Заксобрание Владимирской области или пусть работают, но в рамках Конституции!», - написал Жириновский.Напомним, недавно депутаты Заксобрания . На следующем заседании они предложили увеличить срок принятия решения до трёх месяцев, из-за чего .