Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжают расширять перечень услуг, оказываемых потребителям

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжают расширять перечень услуг, оказываемых потребителям. Кроме основных направлений деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, энергетики предлагают дополнительные сервисы.В списке услуг, которые Владимирэнерго предоставляет своим потребителям:- выполнение работ по «сопровождению» технологического присоединения в интересах потребителей;- техническое обслуживание и ремонт электрических сетей организаций и собственников;- переустройство сетевых объектов общества в интересах потребителей;- установка и замена приборов учета электрической энергии;- организация и техническое обслуживание сетей наружного освещения;- предоставление технических ресурсов, в том числе предоставление линий электропередачи под размещение волоконно-оптических линий связи.Особым спросом у потребителей пользуется услуга «Сопровождение ТП»: при ее заказе потребитель получает «под ключ» весь комплекс работ - от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети, экономя при этом время и средства. Заключив соответствующий договор с филиалом, потребитель избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Кроме того, электросетевая компания выполняет работы по подключению объектов к сетям с использованием как своих материалов, так и материалов заказчика.Специалисты компании регулярно проходят профильное обучение и аттестацию, персонал полностью обеспечен необходимым оборудованием и инструментами. На все виды работ, используемое оборудование и материалы предоставляется гарантия.Услуга технологического присоединения «под ключ» доступна как для юридических, так и физических лиц, и нацелена на создание благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства и ведения малого и среднего бизнеса. Предприятия именно этих категорий являются основными заказчиками работ по подключению электроустановок мощностью до 150 кВт.Таким образом, потребитель получает лучшее соотношение цены и качества предоставляемых услуг, и что немаловажно, безопасность в эксплуатации собственных электроустановок, а энергетики - дополнительные гарантии того, что все процедуры по подключению того или иного объекта были выполнены в соответствии с нормами и правилами.Еще один востребованный сервис – комплексная услуга «Установка и замена приборов учета». Специалисты компании проконсультируют потребителя о современных электросчетчиках, требованиях законодательства к учету энергоресурсов в частных и многоквартирных дома, а также выполнят работы по установке, замене и обслуживанию прибора учета.Дополнительная услуга «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей организаций и собственников» – это возможность для собственников электроустановок передать их на обслуживание крупнейшей электросетевой организации региона, избавив себя от необходимости содержать в штате электрика. Специалисты Владимирэнерго при этом берут на себя обязательства по контролю работы абонентского электрооборудования, а также оперативного и качественного устранения возможных неполадок.Услуга «Предоставление технических ресурсов, в том числе предоставление линий электропередачи под размещение волоконно-оптических линий связи» – это единственный законный способ размещения ВОЛС на энергообъектах.В энергокомпании подчеркивают, что несанкционированный подвес на объектах электросетевого хозяйства стороннего оборудования без предварительного согласования с энергетиками затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи, и, как следствие, может привести к нарушению энергоснабжения потребителей, а также несчастным случаям.Лица, осуществляющие несанкционированные подвесы, не только подвергают неоправданному риску свои жизни, нарушают права собственника электросетевой инфраструктуры, но и вмешиваются в работу энергосистемы, причиняя неудобства добросовестным потребителям электроэнергии.«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» обращает особое внимание владельцев кабелей ВОЛС на то, что энергокомпания намерена последовательно продолжать работу по недопущению несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры.Напомним, что за подробной информацией об условиях заключения договора об оказании дополнительных услуг и сроках выполнения работ вы можете обратиться в Офисы обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» по следующим адресам и телефонам:600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.91, тел. 8(4922) 40-61-14, 40-61-15601655, г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1, тел. 8 (49244) 3-98-42, 8 (49244) 3-98-43601508, г. Гусь-Хрустальный, пр. 50-летия Советской власти, д.16, тел. 8 (49241) 3-73-31, 3-73-33601900, г. Ковров, ул. Свердлова, д.78, тел. 8 (49232) 4-85-01 602209, г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28 а (здание РЭС), тел. 8 (49234) 7-21-55Помимо личного обращения в офисы обслуживания потребителей физические и юридические лица могут воспользоваться «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте «Россети Центр и Приволжье» - . Проконсультироваться и получить всю необходимую информацию, можно по бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115.