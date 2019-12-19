Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко уже больше года являются счастливыми родителями прекрасного малыша. Мальчика назвали Михаилом.

Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко уже больше года являются счастливыми родителями прекрасного малыша. Мальчика назвали Михаилом.Супруги активно делятся всевозможными моментами из жизни наследника. Он – главный герой социальных сетей родителей, не считая их самих.Накануне Топалов опубликовал очередной милый снимок с сыном. Артист держит Мишу на руках, пока тот внимательно смотрит в камеру огромными голубыми глазами."Срооооочно СОЖРАТЬ! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать!!!! Моя сладость и радость!!!! Уже мой учитель! Моё сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр Влад.19 Дек 2019 в 12:34 PSTПоклонников фото пронзило до глубины души, сообщает . Крохотный Миша умилил своим видом даже злопыхателей, которые не написали ни одного гневного комментария."О Боже, эти невероятные глаза!", – восхитилась фанатка.Многие также отметили, что сын больше похож на свою звездную мать, чем на отца. "На Регину похож!", "Похож на маму, а глаза папы!", "На маму безумно похож!", – заявили фолловеры.