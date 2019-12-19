Либо собственники блоков сами уберут незаконно расположенные гаражи, либо этим займётся мэрия города Владимира

Во Владимире городские власти намереваются снести 545 металлических гаражей, расположенных в месте расположения (ГСК «Химик»), сообщает администрация Фрунзенского района.Либо собственники блоков сами уберут незаконно расположенные гаражи, либо этим займётся мэрия города Владимира. В таком случае, ни о какой сохранности металлических конструкций и всего, что внутри, речи идти не может.Учитывая, что совсем недавно во время демонтажа, стоит сделать это самостоятельно. Со всеми вопросами можно обратиться в администрацию Фрунзенского района, либо по телефону: 41-47-85.