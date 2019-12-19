В 2019 уже отловили около 100 четвероногих

В начале декабря мэрия города Владимира заключила контракт с ИП Вдовин на отлов бездомных животных, по которому в 2020 году компания отловит около 370 бродячих собак, сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Европов.Сотрудники компании ИП Вдовин за 2019 год уже отловили около 100 животных. Каждого из них отвозят в ветеринарную клинику «Атлант», где зверей стерилизуют, чипируют и выпускают обратно на волю. В случае неизлечимой травмы или болезни, животных подвергают эвтаназии.