В 2019 уже отловили около 100 четвероногих
В начале декабря мэрия города Владимира заключила контракт с ИП Вдовин на отлов бездомных животных, по которому в 2020 году компания отловит около 370 бродячих собак, сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Европов.
Сотрудники компании ИП Вдовин за 2019 год уже отловили около 100 животных. Каждого из них отвозят в ветеринарную клинику «Атлант», где зверей стерилизуют, чипируют и выпускают обратно на волю. В случае неизлечимой травмы или болезни, животных подвергают эвтаназии.