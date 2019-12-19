В ближайшее время народные избранники планируют направить обращение Губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину

Во Владимире депутаты Горсовета планируют ввести в регионе запрет на продажу таких никотиносодержащих смесей, как снюс. В ближайшее время народные избранники планируют направить обращение Губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, сообщает Зебра ТВ.Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60-70минут (по данным производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм. Некоторое время его называли «Легальным насваем», который также в своё время пользовался популярностью у школьников.Родители владимирских школьников крайне недовольны, что всё чаще и чаще обнаруживают снюс у своих детей. По их словам, его в городе продают на каждом шагу, а тех, кто ещё не пробовал, взрослые прямо на улице угощают, в надежде на то, что уже вечером этот ребёнок будет стоять в очереди за своей баночкой.Вопрос номер один — ограничить их продажу несовершеннолетним, это не обсуждается. И второе, я бы поднял вопрос относительно компонетнтов никотина в них и возможно их отнести к наркотическим препаратам и запретить в принципе, — предложил депутат Дмитрий Павлов.