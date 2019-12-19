Состояние 11-летней девочки находится под контролем

Полиция задержала 66-летнего жителя Владимирской области подозреваемого в неоднократном изнасиловании своей малолетней дочки, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Следователи просят суд заключить задержанного под стражу. Многодетная семья, где воспитывается потерпевшая, была включена в банк семей, находящихся в социально опасном положении. С семьей будут проведены индивидуальные работы.Состояние 11-летней девочки находится под контролем, при необходимости ребёнку выделят психологов.