В Биробиджане воспитатель детского сада скончалась при эвакуации. 73-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Очевидцы вызвали скорую, но врачам не удалось ее ..

В Биробиджане воспитатель детского сада скончалась при эвакуации. 73-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Очевидцы вызвали скорую, но врачам не удалось ее спасти, сообщает .Накануне по дошкольным учреждениям Дальнего Востока прошла волна сообщений о "минировании". Анонимные угрозы получили 12 детских садов. При обысках спасатели не обнаружили взрывных устройств, передает "".