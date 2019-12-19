Юная ученица Этери Тутберидзе поразила общественность невероятным для ее возраста трюком. Девочка исполнила четверной тулуп.

Юная ученица Этери Тутберидзе поразила общественность невероятным для ее возраста трюком. Девочка исполнила четверной тулуп.Веронике Жилиной всего 11 лет, однако она уже подает большие надежды. Юная фигуристка уже исполняет сложные элементы, а в этот раз поразила поклонников одним из сложнейших.Четверной тулуп, который девочка исполнила во время тренировки, покорил сердца фанатов. Стоит заметить, что в столь раннем возрасте до нее никто не выполнял этот элемент. Отрывком с репетиции номера поделилась страница в социальной сети "Инстаграм", посвященная Веронике.17 Дек 2019 в 9:00 PST