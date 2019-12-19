Все трое преступников, устроивших перестрелку в приемной здания Федеральной службы безопасности в Москве, были убиты. Известно, что нападавших было трое, сообщает телеграм-канал Mash со ..

Все трое преступников, устроивших перестрелку в приемной здания Федеральной службы безопасности в Москве, были убиты. Известно, что нападавших было трое, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на представителей ФСБ.Стрельба на Лубянке завершилась плачевно: в ходе атаки был убит сотрудник ГИБДД, еще не менее трех человек пострадали. Один из представителей правоохранительных органов получил ранение в голову, за его жизнь борются медики.