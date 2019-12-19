Президент Украины Владимир Зеленский взялся за Севастополь. По мнению экспертов, глава государства идет на поводу у русофобов.

Президент Украины Владимир Зеленский взялся за Севастополь. По мнению экспертов, глава государства идет на поводу у русофобов.Россия неоднократно повторяла: передача Севастополя в составУкраины была незаконной. По словам киевского политолога Михаила Погребинского,база Черноморского флота всегда была территорией федерального подчинения. Этотстатус Севастополь сохранял и в украинский период своей истории, сказал экспертв интервью "Комсомольской правде".На днях Зеленский инициировал изменения в Конституциюстраны. Какого было удивление журналистов, когда они узнали, что проСевастополь в законопроекте нет ни слова. Соответственно, особого статуса городлишается.Получается, что после принятия закона Севастополь станет"просто украинским городом" – таким же как Львов, Херсон и другие. Помнению Погребинского, выдвигая такие предложения, идет на поводу урусофобов.Политолог напомнил, что на Украине до сих пор функционируютструктуры бывшей Автономной республики Крым. "Они и предлагают президенту:у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем – значит, надо егоотменить", – пояснил Погребинский.Отказать им не может, констатироваланалитик. "Потому что должен постоянно выполнять обязательную программу:"Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!" – заключил эксперт.Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдумав марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.