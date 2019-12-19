Президент Украины Владимир Зеленский взялся за Севастополь. По мнению экспертов, глава государства идет на поводу у русофобов.
Президент Украины Владимир Зеленский взялся за Севастополь. По мнению экспертов, глава государства идет на поводу у русофобов.
Россия неоднократно повторяла: передача Севастополя в состав
Украины была незаконной. По словам киевского политолога Михаила Погребинского,
база Черноморского флота всегда была территорией федерального подчинения. Этот
статус Севастополь сохранял и в украинский период своей истории, сказал эксперт
в интервью "Комсомольской правде".
На днях Зеленский инициировал изменения в Конституцию
страны. Какого было удивление журналистов, когда они узнали, что про
Севастополь в законопроекте нет ни слова. Соответственно, особого статуса город
лишается.
Получается, что после принятия закона Севастополь станет
"просто украинским городом" – таким же как Львов, Херсон и другие. По
мнению Погребинского, выдвигая такие предложения, идет на поводу у
русофобов.
Политолог напомнил, что на Украине до сих пор функционируют
структуры бывшей Автономной республики Крым. "Они и предлагают президенту:
у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем – значит, надо его
отменить", – пояснил Погребинский.
Отказать им не может, констатировал
аналитик. "Потому что должен постоянно выполнять обязательную программу:
"Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!" – заключил эксперт.
Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума
в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.