Президента РФ Владимира Путина возмущает позиция тех, кто позволяет себе рассуждать о том, что во время Великой Отечественной войны, нужно было сдать Ленинград.

Президента РФ Владимира Путина возмущает позиция тех, кто позволяет себе рассуждать о том, что во время Великой Отечественной войны, нужно было "сдать Ленинград".Отвечая на вопросы журналистов во время ежегодной Большой пресс-конференции, глава государства напомнил, что в годы войны речь шла не просто о сохранении государственности, а о сохранении восточнославянского этноса в целом."Поэтому, когда я слышу, что "было бы хорошо Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: вы придурки, нет? Вас бы никого не было — тех, кто так сегодня рассуждает", — заявил Владимир Путин.