Президент России резко высказался в адрес тех людей, которые рассуждают о возможности сдачи Ленинграда немцам во время Великой Отечественной войны. Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о ..

Президент России резко высказался в адрес тех людей, которые рассуждают о возможности сдачи Ленинграда немцам во время Великой Отечественной войны. "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь", – заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Российский лидер напомнил, что нацистская Германия хотела погубить славянский народ. "Часть населения они хотели использовать для работ, большую часть – отправить за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении государства и сохранении славянского этноса", – цитирует Владимира Путина .Напомним, в четверг, 19 декабря, в 12 часов началась большая пресс-конференция президента России. Мероприятие побило рекорд по количеству аккредитованных журналистов. 1895 человек получили шанс задать вопрос Владимиру Путину.