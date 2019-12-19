Звездная чета посетила презентацию фильма Эдуарда Сурового. Рэпер Тимати и Анастасия Решетова стали самой яркой парой светского мероприятия.

Звездная чета посетила презентациюфильма Эдуарда Сурового. Рэпер Тимати и Анастасия Решетовастали самой яркой парой светского мероприятия.Модельпредстала в красном облегающем платье с декольте и вырезом под грудью. Образона дополнила черными туфлями-лодочками. Выбрав такой наряд, возлюбленнаямузыканта продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь после рождения еепервенца прошло всего два месяца.А вот ееизбранник привлек внимание в отрицательном смысле. Исполнитель облачился в сероепальто с меховым воротом, красную водолазку, джинсы и зеленые слипоны. Наего голове была объемная кепи в клетку.Непонятно, почему рэпер Тимати решил комбинировать такие цвета. Рядом схоленой Решетовой рэпер Тимати выглядел карикатурно. "Так и хочется сдать верхнюю одежду Тиматив гардероб. Исполнитель либо старался отдать дань советской классике, либоне пытался поработать над образом вовсе. Он выглядит несколькокомично", – цитирует модельера, стилиста и fashion-эксперта НазаМаера18 Дек 2019 в 2:49 PSTПри этом он добавил, что вещи на артисте могли быработать слаженно, если убрать некоторые из них. Специалист рекомендовалрэперу Тимати в данном случае снять пальто и кепи, оставитьводолазку, джинсы с обувью и даже аксессуары.Материал дополняется