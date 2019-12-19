Звездная чета посетила презентацию
фильма Эдуарда Сурового. Рэпер Тимати и Анастасия Решетова
стали самой яркой парой светского мероприятия.
Звездная чета посетила презентацию
фильма Эдуарда Сурового. Рэпер Тимати и Анастасия Решетова
стали самой яркой парой светского мероприятия.
Модель
предстала в красном облегающем платье с декольте и вырезом под грудью. Образ
она дополнила черными туфлями-лодочками. Выбрав такой наряд, возлюбленная
музыканта продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь после рождения ее
первенца прошло всего два месяца.
А вот ее
избранник привлек внимание в отрицательном смысле. Исполнитель облачился в серое
пальто с меховым воротом, красную водолазку, джинсы и зеленые слипоны. На
его голове была объемная кепи в клетку.
Непонятно, почему рэпер Тимати решил комбинировать такие цвета. Рядом с
холеной Решетовой рэпер Тимати выглядел карикатурно. "Так и хочется сдать верхнюю одежду Тимати
в гардероб. Исполнитель либо старался отдать дань советской классике, либо
не пытался поработать над образом вовсе. Он выглядит несколько
комично", – цитирует модельера, стилиста и fashion-эксперта Наза
Маера
18 Дек 2019 в 2:49 PST
При этом он добавил, что вещи на артисте могли бы
работать слаженно, если убрать некоторые из них. Специалист рекомендовал
рэперу Тимати в данном случае снять пальто и кепи, оставить
водолазку, джинсы с обувью и даже аксессуары.
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