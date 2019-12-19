Анастасия Волочкова умудряется попасть в скандал буквально на ровном месте. Об этом свидетельствует новое фото, сделанное балериной.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-vystavlennyj-napokaz-pochernevshij-banan-volochkovoj-vyzval-furor.html" target="_blank">Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор</a> - Анастасия Волочкова умудряется попасть в скандал буквально на ровном месте. Об этом свидетельствует новое фото, сделанное балериной.
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2019-vystavlennyj-napokaz-pochernevshij-banan-volochkovoj-vyzval-furor.html]Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор[/url] - Анастасия Волочкова умудряется попасть в скандал буквально на ровном месте. Об этом свидетельствует новое фото, сделанное балериной.