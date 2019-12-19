Президент Белоруссии Александр Лукашенко доигрался в многовекторность и незалежность. Россия больше не собирается дотировать экономику соседней республики. С важным заявлением во время ежегодной пресс-конференции выступил Владимир Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко доигрался в многовекторность и "незалежность". Россия больше не собирается дотировать экономику соседней республики. С важным заявлением во время ежегодной пресс-конференции выступил Владимир Путин.
Решение о создании Союзного государства российский лидер
назвал правильным. Однако до сих пор большая часть соглашений не реализована,
посетовал Путин.
В Минске часто жалуются на цены на энергоносители. Однако их
цена для Белоруссии гораздо меньше, чем для остальных, заметил президент.
"Доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза",
– подчеркнул Путин.
Средневзвешенная цена за газ по России – 70 долларов за
тысячу кубометров, уточнил российский лидер. "Если мы будем дотировать всю
белорусскую экономику, это будет странно", – добавил президент.
Экономическая поддержка со стороны России возможна, отметил
, но для этого нужно создать условия. Российский лидер вновь напомнил о
необходимости создания общего законодательства и наднациональных органов.
Напомним, в начале декабря Владимир Путин и Александр
Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сторонам не удалось согласовать все пункты
дорожной карты по интеграции. Следующая встреча пройдет 20 декабря в
Санкт-Петербурге.
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит 15-ю
ежегодную пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900
журналистов: от крупных мировых агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции проходят с 2001 года.
Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами
четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и
сорок пять минут.