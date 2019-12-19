Президент Белоруссии Александр Лукашенко доигрался в многовекторность и незалежность. Россия больше не собирается дотировать экономику соседней республики. С важным заявлением во время ежегодной пресс-конференции выступил Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко доигрался в многовекторность и "незалежность". Россия больше не собирается дотировать экономику соседней республики. С важным заявлением во время ежегодной пресс-конференции выступил Владимир Путин.Решение о создании Союзного государства российский лидерназвал правильным. Однако до сих пор большая часть соглашений не реализована,посетовал Путин.В Минске часто жалуются на цены на энергоносители. Однако ихцена для Белоруссии гораздо меньше, чем для остальных, заметил президент."Доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза",– подчеркнул Путин.Средневзвешенная цена за газ по России – 70 долларов затысячу кубометров, уточнил российский лидер. "Если мы будем дотировать всюбелорусскую экономику, это будет странно", – добавил президент.Экономическая поддержка со стороны России возможна, отметил, но для этого нужно создать условия. Российский лидер вновь напомнил онеобходимости создания общего законодательства и наднациональных органов.Напомним, в начале декабря Владимир Путин и АлександрЛукашенко провели переговоры в Сочи. Сторонам не удалось согласовать все пунктыдорожной карты по интеграции. Следующая встреча пройдет 20 декабря вСанкт-Петербурге.В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит 15-юежегодную пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900журналистов: от крупных мировых агентств до региональной прессы.Ежегодные пресс-конференции проходят с 2001 года.Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистамичетыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа исорок пять минут.