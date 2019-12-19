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<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-xitraya-babka-kak-alla-pugacheva-obvela-rossiyan-vokrug-palca.html" target="_blank">Хитрая бабка: как Алла Пугачева обвела россиян вокруг пальца</a> - Алла Пугачева презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Ходят слухи, что фильм провалился в прокате. Однако блогер Лена Миро убеждена, что Примадонна только выиграла.