Наследница знаменитого
тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со
здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе поставила ее на
лед.
Наследница знаменитого
тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со
здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе поставила ее на
лед.
Диана
с шести лет профессионально занимается спортом и уже завоевала
немало наград. При этом в 2,5 года у нее была
выявлена сенсоневральная тугоухость. Дочь Этери Тутберидзе
очень плохо слышит, для нормальной жизни и обучения ей необходимы особые
условия.
Наставница
прославленных российских фигуристов тренирует и свою наследницу. Несмотря на
наличие тяжелого недуга, Этери никогда не делала ей поблажек.
Диана решила
заявить о своей болезни публично. Девушка опубликовала в "Инстаграме"
обращение к тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом.
"Я
уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет
будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной
школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми", – высказалась дочь
16 Окт 2019 в 12:30 PDT
Вместе с тем Диана призналась, что раньше у нее действительно
были проблемы. В какой-то момент она решила развивать слух. "Я
отказалась от аппаратов и всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что
раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать", – пояснила юная наследница .