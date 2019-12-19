Наследница знаменитого тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе поставила ее на лед.

Наследница знаменитоготренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы создоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе поставила ее налед.Дианас шести лет профессионально занимается спортом и уже завоеваланемало наград. При этом в 2,5 года у нее былавыявлена сенсоневральная тугоухость. Дочь Этери Тутберидзеочень плохо слышит, для нормальной жизни и обучения ей необходимы особыеусловия.Наставницапрославленных российских фигуристов тренирует и свою наследницу. Несмотря наналичие тяжелого недуга, Этери никогда не делала ей поблажек.Диана решилазаявить о своей болезни публично. Девушка опубликовала в "Инстаграме"обращение к тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом."Яуже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нетбудущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычнойшколе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми", – высказалась дочь16 Окт 2019 в 12:30 PDTВместе с тем Диана призналась, что раньше у нее действительнобыли проблемы. В какой-то момент она решила развивать слух. "Яотказалась от аппаратов и всего, что мне предлагали, и пришла к тому, чтораскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать", – пояснила юная наследница .