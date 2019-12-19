Наследница знаменитого тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе с младых ногтей поставила Диану на лед.

Наследница знаменитоготренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы создоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе с младых ногтей поставила Диану налед.Дианас шести лет профессионально занимается спортом и за прошедшее время завоеваланемало наград. И это при том, что еще в 2,5 года у девочки быладиагностирована сенсоневральная тугоухость. Из-за этого дочь Этери Тутберидзеочень плохо слышит. Для нормальной жизни и обучения ей необходимы особыеусловия.Материал дополняется