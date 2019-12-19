Наследница знаменитого
тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со
здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе с младых ногтей поставила Диану на
лед.
Наследница знаменитого
тренера по фигурному катанию с раннего детства имеет серьезные проблемы со
здоровьем. Несмотря на это, Этери Тутберидзе с младых ногтей поставила Диану на
лед.
Диана
с шести лет профессионально занимается спортом и за прошедшее время завоевала
немало наград. И это при том, что еще в 2,5 года у девочки была
диагностирована сенсоневральная тугоухость. Из-за этого дочь Этери Тутберидзе
очень плохо слышит. Для нормальной жизни и обучения ей необходимы особые
условия.
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