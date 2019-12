Семнадцатилетняя девушка смогла незамеченной проникнуть на территорию международного аэропорта в калифорнийском Фресно, пробраться в самолет и даже проехать на нем с десяток метров. Остановила ее не короткая ВПП, а стена здания, в которую лайнер врезался. Несостоявшийся угон попал в объектив камеры наблюдения.

Семнадцатилетняя девушка смогла незамеченной проникнуть на территорию международного аэропорта в калифорнийском Фресно, пробраться в самолет и даже проехать на нем с десяток метров. Остановила ее не короткая ВПП, а стена здания, в которую лайнер врезался, сообщает ABC. Несостоявшийся угон попал в объектив камеры наблюдения.PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.Full story: https://t.co/DSq4qKFWxX pic.twitter.com/DJiBKxemyk— ABC30 Fresno (@ABC30) December 18, 2019Перемахнуть забор с колючей проволокой примерно в 400 метрах от главного терминала воздушной гавани Фресно-Йосемити девушке удалось около 07:30 утра 18 декабря. На стоянке частных самолетов она выбрала Beechcraft King Air 200, в кабине которого принялась щелкать тумблерами. Ей удалось завести один двигатель, после чего лайнер тронулся с места.На записи с камеры наблюдения видно, как самолет делает петлю, сносит забор и врезается в стену здания, принадлежащего компании Landmark Aviation. На этом путешествие угонщицы закончилось.Полицейские застали злоумышленницу за штурвалом, по их данным, она была дезориентирована. Мать девушки позже заявила, что не общалась и не видела дочь с вечера 17 декабря.Ни самолет, ни здание не получили серьезных повреждений. Девушка находится под стражей.