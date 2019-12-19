Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может лишиться недвижимости из-за огромного долга. По словам юриста, квартиру звезды никто продавать не будет.

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том,что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может лишиться недвижимостииз-за огромного долга. По словам юриста, квартиру звезды никто продавать небудет.Добровинский сообщил, что апартаменты певца в Латвии наторги выставляться не будут. Защитник заявил, что журналисты оболгали ФилиппаКиркорова, пустив слух, дескать, недвижимость отберут и продадут в счетпогашения долга.Представитель певца подчеркнул, что выяснять, кто именнораспускает грязные сплетни певец не собирается. "Это "юридическаядевственность". Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться счеловеческой глупостью? Пусть живут с этим", – сказал Александр Добровинский.Напомним, 5 декабря Таганский суд Москвы частичноудовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженности сФилиппа Киркорова. Знаменитость обязали выплатить 779 тысяч евро, а такжевозместить расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Фемида постановила,что деньги с вокалиста можно истребовать путем продажи его жилплощади.Как оказалось, предметом спора выступила квартира ФилиппаКиркорова в Латвии. Поп-король взял недвижимость в ипотеку и по каким-то причинам не выполнял свои обязательства перед банком. Так как апартаменты в залоге по кредитному договору, их могу выставить на публичные торги. Теперь за российскую звезду отдувается адвокат.17 Дек 2018 в 10:07 PSTАлександр Добровинский говорит, что сталдолжником по независящим от него причинам. Банк, с которым российскаязнаменитость подписала договор, закрылся. Долгое время платить ипотеку былопросто некуда."Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился всуд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли.Теперь решение за . По прошествии нескольких дней мы решим,будем ли подавать апелляцию", – цитирует защитника .