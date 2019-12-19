Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том,
что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может лишиться недвижимости
из-за огромного долга. По словам юриста, квартиру звезды никто продавать не
будет.
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том,
что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может лишиться недвижимости
из-за огромного долга. По словам юриста, квартиру звезды никто продавать не
будет.
Добровинский сообщил, что апартаменты певца в Латвии на
торги выставляться не будут. Защитник заявил, что журналисты оболгали Филиппа
Киркорова, пустив слух, дескать, недвижимость отберут и продадут в счет
погашения долга.
Представитель певца подчеркнул, что выяснять, кто именно
распускает грязные сплетни певец не собирается. "Это "юридическая
девственность". Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с
человеческой глупостью? Пусть живут с этим", – сказал Александр Добровинский.
Напомним, 5 декабря Таганский суд Москвы частично
удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженности с
Филиппа Киркорова. Знаменитость обязали выплатить 779 тысяч евро, а также
возместить расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Фемида постановила,
что деньги с вокалиста можно истребовать путем продажи его жилплощади.
Как оказалось, предметом спора выступила квартира Филиппа
Киркорова в Латвии. Поп-король взял недвижимость в ипотеку и по каким-то причинам не выполнял свои обязательства перед банком. Так как апартаменты в залоге по кредитному договору, их могу выставить на публичные торги. Теперь за российскую звезду отдувается адвокат.
17 Дек 2018 в 10:07 PST
Александр Добровинский говорит, что стал
должником по независящим от него причинам. Банк, с которым российская
знаменитость подписала договор, закрылся. Долгое время платить ипотеку было
просто некуда.
"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в
суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли.
Теперь решение за . По прошествии нескольких дней мы решим,
будем ли подавать апелляцию", – цитирует защитника .