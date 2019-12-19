Звезда льда сделала откровенное
признание. Алина Загитова сравнила тренировки в спорте и ледовых шоу.
Звезда льда сделала откровенное
признание. Алина Загитова сравнила тренировки в спорте и ледовых шоу.
По словам олимпийской
чемпионки, тренировки в шоу отличаются от обычных. Время суток для них не
играет особой роли.
"Для шоу порой
тренироваться приходится ночью", – приводит слова фигуристки "Р-Спорт".
Спортсменка добавила, что репетировать приходится по несколько часов.
Также спортсменка
призналась, что пока не думает об участии в новых проектах. "Я не очень люблю
говорить про будущее – живу настоящим. Пока что я участвую в шоу", – заявила
Алина Загитова.
15 Дек 2019 в 6:27 PST
Как писали "Дни.ру", о
том, что 17-летняя фигуристка приостанавливает выступления до конца текущего
сезона, стало
известно 13 декабря. При
этом она подчеркнула, что не уходит из спорта навсегда.
Напомним, после того, как
сделала сенсационное заявление, в Сети поднялся ажиотаж. Многие
все же посчитали, что звезда навсегда покинет лед. Чтобы развеять все домыслы,
олимпийская чемпионка опубликовала в соцсети пост.
"Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшей
ступени пьедестала, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще
сильнее", – отметила