Звезда льда сделала откровенное признание. Алина Загитова сравнила тренировки в спорте и ледовых шоу.

Звезда льда сделала откровенноепризнание. Алина Загитова сравнила тренировки в спорте и ледовых шоу.По словам олимпийскойчемпионки, тренировки в шоу отличаются от обычных. Время суток для них неиграет особой роли."Для шоу поройтренироваться приходится ночью", – приводит слова фигуристки "Р-Спорт".Спортсменка добавила, что репетировать приходится по несколько часов.Также спортсменкапризналась, что пока не думает об участии в новых проектах. "Я не очень люблюговорить про будущее – живу настоящим. Пока что я участвую в шоу", – заявилаАлина Загитова.15 Дек 2019 в 6:27 PSTКак писали "Дни.ру", отом, что 17-летняя фигуристка приостанавливает выступления до конца текущегосезона, сталоизвестно 13 декабря. Приэтом она подчеркнула, что не уходит из спорта навсегда.Напомним, после того, каксделала сенсационное заявление, в Сети поднялся ажиотаж. Многиевсе же посчитали, что звезда навсегда покинет лед. Чтобы развеять все домыслы,олимпийская чемпионка опубликовала в соцсети пост."Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшейступени пьедестала, а для этого мне надо тренироваться еще больше и ещесильнее", – отметила