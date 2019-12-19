Из-за действий телефонных террористов скончался один из воспитателей детских садов в ЕАО.

Из-за действий телефонных террористов скончался один из воспитателей детских садов в ЕАО. Женщина принимала участие в эвакуации детей из детского сада 24 города Биробиджана. Внезапно ей стало плохо. Была вызвана скорая, но спасти женщину не удалось, передает ТАСС. Причины ее смерти устанавливаются.Утром 19 декабря сообщения о минировании поступают в детские сады ЕАО, Хабаровского края, Амурской области. Десятки детских садов эвакуированы. В регионе стоят морозы, для детей выделены теплые автобусы. Многих ребят родители забрали домой.На место ЧП в Биробиджане выехали врио губернатора области Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Ян Аблов.