В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко избил отчима. Правонарушителя задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ..

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко избил отчима. Правонарушителя задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает .По предварительным данным, во время распития спиртного между безработным местным жителем и его отчимом произошел конфликт. Пасынок устроил драку. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.