Счастливчик до сих пор не явился за выигрышем

Неизвестный счастливчик из города Владимира стал обладателем 5 078 955 рублей, купив билет в государственной лотерее, сообщает «Призыв» со ссылкой на пресс-службу «Столото».По информации издания, везунчик до сих пор не пришёл забрать свой выигрыш. К слову, на билет мужчина потратил лишь 30 рублей. Но, благодаря тому, что ему удалось угадать комбинацию из 9 карт, он стал обладателем более 5 млн рублей.Проверить результаты розыгрыша можно на сайте лотерейного супермаркета «Столото» или уточнить по телефону 8-900-555-00-55.