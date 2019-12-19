Шоу Яны Рудковской в последнее время все чаще мелькает в лентах новостей. То его критикуют за жизнь напоказ, то пользователям не нравится, что продюсер заставляет своего сына сниматься. Знаменитая блогерша заметила одну неясность в проекте и поспешила поделиться своим мнением.

Шоу Яны Рудковской в последнее время все чаще мелькает в лентах новостей. То его критикуют за жизнь напоказ, то пользователям не нравится, что продюсер заставляет своего сына сниматься. Знаменитая блогерша заметила одну неясность в проекте и поспешила поделиться своим мнением.Блогер и мама двоих девочек Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала, какие бывают цели у людей, которые делятся подробностями своей личной жизни с публикой. Она заметила, что некоторые на этом просто зарабатывает дополнительную популярность."Мы живем в такое время, когда почти любая информация находится в свободном доступе, и сейчас стало модно выставлять свою жизнь напоказ. Но я считаю, что ведя публичную жизнь, люди преследуют разные цели. Есть категория, которая таким способом пытается заработать, поймать больше хайпа. И чаще всего такие люди показывают жизнь не такой, какой она является, а только определенные моменты для публики", – высказалась девушка.Впрочем, она отметила, что существует и другая категория знаменитостей, которые от чистого сердца хотят впустить в свою жизнь поклонников. Да, они получают много негатива в свой адрес, однако существует и обратная сторона медали."Другая категория людей преследует более благородные цели: они так доверяют своей аудитории, что не хотят от нее скрывать абсолютно ничего, стараются полностью открыться и таким образом впускают в свою жизнь миллионы подписчиков. Это очень сложно, но поверьте, это того стоит, кроме осуждения и негатива, ты получаешь невероятную поддержку от, казалось бы, посторонних людей, и это заряжает", – добавила .3 Дек 2019 в 11:44 PSTЧто касается Яны Рудковской, то блогер еще окончательно не поняла, как стоит относиться к ее шоу. Чекалина отметила, что цели проекта неясны. Сложно определить, к какой категории относится продюсер."Что касается шоу Яны Рудковской, я не могу ее осуждать, так как не знаю, с какими целями она создала такое телешоу. А для ребенка вряд ли это повлияет на психику, ведь нахождение перед камерами наоборот помогает в становлении личности и дает уверенности", – подытожила Лерчек.