Вечером 19 декабря возле главного здания ФСБ на Лубянке в самом центре Москвы была слышна стрельба. Подробности произошедшего устанавливаются, однако уже сейчас ЧП вызывает настоящий ужас у россиян.

Вечером 19 декабря возле главного здания ФСБ на Лубянке в самом центре Москвы была слышна стрельба. Подробности произошедшего устанавливаются, однако уже сейчас ЧП вызывает настоящий ужас у россиян.Центр Москвы оказался буквально парализован после стрельбы на Большой Лубянке. Движение транспорта было перекрыто, прохожих оперативно вывели на безопасное расстояние от места событий.Некоторые предпочли не полагаться на свою скорость и спрятаться от пуль за автомобилями. Похожую стратегию избрали и сотрудники правоохранительных органов.Тем временем на место стрельбы в большом количестве прибыли силовики. До прибытия спецназа в тяжелой защите стрелку противостояли патрульные с пистолетами.Согласно последним данным, стрелок был ликвидирован. Личность преступника устанавливается.Данные о жертвах и раненых в ходе стрельбы в центре Москвы уточняются. Пока в СМИ поступает противоречивая информация.