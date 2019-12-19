Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан похвалил своих футболистов за хорошую игру против Барселоны в перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании. По мнению французского специалиста, его команда была ближе к победе, чем соперник.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил своих футболистов за хорошую игру против "Барселоны" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании. По мнению французского специалиста, его команда была ближе к победе, чем соперник."Мы провели отличную встречу. Нам не хватало только гола. Исходя из показанной игры, мы заслуживали победы. Но это футбол. Мы не использовали свои шансы", – цитирует Зидана официальный сайт "сливочных".Напомним, что мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" не смогли выявить победителя в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на "Камп Ноу", завершилась вничью со счетом 0:0.