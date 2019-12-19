Об актрисе Анастасии Заворотнюк в последнее время ходят самые разнообразные слухи. По последним данным, знаменитость проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник, однако ее родные держат глухую оборону, не сообщая о состоянии артистки. Певец Данте решил поделиться своим видением ситуации.

Об актрисе Анастасии Заворотнюк в последнее время ходят самые разнообразные слухи. По последним данным, знаменитость проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник, однако ее родные держат глухую оборону, не сообщая о состоянии артистки. Певец Данте решил поделиться своим видением ситуации.Ранее в прессу просочилась информация о том, что знаменитость парализовало. Конечно, врачебные документы никто не видел, однако в Сети все чаще появляется информация о том, что Анастасия так и останется парализованной на всю жизнь. Близкие актрисы не комментируют ее состоянии.Как отмечает певец , он тоже находился в подобной ситуации. По его словам, сейчас родным Заворотнюк совсем не хочется, чтобы кто-то совал свой любопытный нос в их семейную драму, ведь болезнь родного человека – это тяжело."Я в этой ситуации абсолютно и полностью поддерживаю родственников Насти, потому что сам однажды попадал в подобную. Когда на шоу "Голос" я открыто заявил о своем тяжелом заболевании с легкими, вместо поддержки от своей аудитории я получил огромное количество порицания, негатива в социальных сетях", – вспоминает молодой человек.Он подчеркнул, что сейчас, когда Анастасия наиболее уязвима, ее стоит оградить от любого возможного негатива. Стоит отметить, что любое тяжелое заболевание так или иначе отражается на моральном состоянии человека, и в случае, когда пациенту с жутким диагнозом и так плохо, любое недоброе слово может усугубить его состояние."Поэтому, когда человек болеет, его надо максимально уберечь от любых негативных факторов, в том числе и от навязчивых фанатов, прессы. Поэтому я поддерживаю семью Насти Заворотнюк и желаю ей скорейшего выздоровления!" – подытожил артист.11 Дек 2019 в 4:42 PST