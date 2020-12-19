Если Александр Лукашенко не выполнит свои обязательства по проведению конституционной реформы и функционированию Союзного государства, его поддержка со стороны России будет прекращена. Такое мнение выразил эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев.

Если Александр Лукашенко не выполнит свои обязательства по проведению конституционной реформы и функционированию Союзного государства, его поддержка со стороны России будет прекращена. Такое мнение выразил эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев.Белоруссия по-прежнему переживает тяжелый политический кризис. Зафиксирован существенный отток людей из страны. У большинства граждан падают доходы, а инвестиционный климат значительно ухудшился.Все это не мешало Александру Лукашенко успешно удерживать власть проверенными способами. Батька был уверен, что помощь Кремля, а также собственные лояльные силовики обеспечат ему необходимую стабильность.Политолог Руслан Бизяев убежден, что ситуация может сильно измениться уже в обозримом будущем. По мнению эксперта, Россия будет пробовать дожать Лукашенко касательно так называемых сочинских соглашений.Стоит отметить, что Кремль добился лишь частичных результатов в белорусском вопросе. Известно, что Москва заинтересована прежде всего в том, чтобы Батька делал шаги к конституционной реформе и досрочным президентским выборам.Если Россия перестанет предоставлять Лукашенко необходимые ресурсы, режим последнего диктатора Европы окажется под угрозой. Единственным лояльным по отношению у Лукашенко блоком остаются силовики. При этом ряд политологов не исключают, что в ближних кругах Батьки есть те, кто хотел бы смены правящей элиты.