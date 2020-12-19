Правительство подготовило ряд мер, чтобы сдержать цены на продукты в России. Уже разработаны изменения в законодательство, которые позволят их регулировать.

Правительство подготовило ряд мер, чтобы сдержать цены на продукты в России. Уже разработаны изменения в законодательство, которые позволят их регулировать.Меры, которые должны обеспечить россиянам"сытую жизнь", и остановить рост цен на муку, сахар и подсолнечноемасло, просчитаны. Так, заключены соглашения с крупнейшими торговыми сетями ипроизводителями продуктов о заморозке цен на названные продукты. Они будутдействовать с 20 декабря до конца марта.Есть изменения в законодательство, которыепозволят регулировать "сверху" цены на социально значимые продуктыпитания в регионах при изменении их на 10% за 60 дней. По словам главыМинэкономразвития Максима Решетникова, правительство будет сдерживать ценыпрежде всего экономическими мерами.Так, с 9 января до 31 июня увеличиваетсявывозная пошлина на подсолнечник и рапс. А с 15 февраля по 30 июня вводитсяквота на экспорт зерновых – пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Все, что сверхквоты, будет облагаться 50% пошлиной от таможенной стоимости. Хлебопекарныепредприятия, которые согласятся зафиксировать цены на свою продукцию,компенсируют часть затрат на производство.Что касается производителей, тофиксировать цены в обмен на господдержку готовы многие. Например, производителитепличных овощей. Они готовы зафиксировать цены на свою продукцию на уровнедекабря прошлого года.Экспорт отечественной сельхозпродукции, поданным Минсельхоза, по итогам этого года может превысить 28 миллиардовдолларов. Некоторые компании-экспортеры пшеницы заявили, что на фоне решенийправительства у них возникли проблемы с поставками – грузы задерживают награнице. В свою очередь специалисты успокаивают: повышенные экспортные пошлиныи квоты на вывоз продукции – в частности, пшеницы – вводились уже не раз,процедура отработанная.В Минсельхозе ожидают, что и подсолнечное масло в магазинах снизятся уже с 21 декабря. Подостигнутым соглашениям, кило сахара-песка должно стоить не больше 46 рублей,литр подсолнечного масла – 110 рублей. Ожидается и стабилизация цен на хлеб имакароны.