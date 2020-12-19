Повторные случаи заражения коронавирусом возможны. Эпидемиолог Арег Тотолян рассказал, кто рискует вновь подхватить COVID-19.

Повторные случаи заражения коронавирусом возможны. Эпидемиолог Арег Тотолян рассказал, кто рискует вновь подхватить COVID-19.По словам академика РАН, в эту группу как правило попадают люди с явными или скрытыми дефектами иммунной системы. После вакцинации или перенесенного заболевания у них так и не выработался иммунитет.Арег Тотолян отметил в разговоре с телеканалом "Звезда", что самые серьезные состояния иммунодефицита являются врожденными. При этом клинически проявляться они могут в разном возрасте.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире "России 1", что случаи повторного заражения единичны. По его словам, сегодня врачи проводят исследования длительности иммунитета.За прошедшие сутки число заболевших в стране выросло на 28,2 тысячи и составило 2,81 миллиона. Всего выздоровело 2,25 миллиона граждан. Жертвами коронавируса стали 50,3 тысячи человек.Отметим, что российские власти по всей стране. Граждан просят соблюдать ограничения: носить средства защиты и регулярно мыть руки.В ряде регионов была ограничена работа развлекательных заведений в ночное время. Им запретили обслуживать клиентов с 23:00 до 6:00. Всем нарушителям грозит крупный штраф или даже закрытие.