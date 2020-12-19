Это видео прислали на наш вестийный ватспап из Коврова. У рыбаков, которые ловят рыбу на Клязьме в черте города, появился новый сосед.

Это видео прислали на наш вестийный ватспап из Коврова. У рыбаков, которые ловят рыбу на Клязьме в черте города, появился новый сосед.Обитающая на берегу норка повадилась дегустировать улов, при этом людей животное не стесняется и разрешения не спрашивает. По словам рыбаков, предпочитает она жирную плотву, а окуней и ершей, например, не трогает. За день норка успевает сделать несколько десятков таких вылазок за рыбой. Кстати, норка эта - американской породы, которая в последнее время вытеснила из наших широт норку европейскую. Напоминаю,наш номер в ВотсАпе - 8 (919) 019-62-62 . Ждем ваших видео.