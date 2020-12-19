Большим ассортиментом парфюмерии отличался в 1900 году аптекарский магазин Флегонтова на Большой Московской и парикмахерская- галантерея Петрова.
В старые добрые времена, например в начале 20 века, мыло продавали только в аптеках и универсальных магазинах. И стоило оно не дёшево- если цена каравая хлеба в губернском Владимире составляла 3 копейки, то кусочек мыла стоил от 40- до 75 копеек. Большим ассортиментом парфюмерии отличался в 1900 году аптекарский магазин Флегонтова на Б. Московской и парикмахерская - галантерея Петрова. Последняя была открыта именно в этот день 120 лет назад.
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Вот так происходит волшебство...
Парикмахер ГТРК Владимир готовит ведущую к эфиру. Деловой дресс-код для Вестей "утренних" разрешается разбавить вечно-модными
локонами. Легкий начес их зафиксирует, придаст живой объем и будет держать прическу весь день. Как говорится, классика жанра.
Анастасия Антонова парикмахер:
- Начес делается для того , чтобы создать объем нужный нам, это как скульптор ...делаешь и создаешь свою нужную скульптуру.
А каких только скульптур не создавали на своих головах женщины в прошлые времена. Пышные объемные шевелюры с обилием завитков и кос
были в моде
вплоть до начала 20 века. Соединение сразу 2-х стилей -
викторианского
и эдвардианского- полностью изменит стандарты красоты.
Умопомрачительные Парижские тюрбаны
из волос, фризетки, всевозможные трансформации , и очень популярная у владимирских модниц укладка Помпадур , как
на полотнах Чарльза Гипсона, станут сосуществовать вместе с более практичными прическами. Салонов красоты во Владимире еще не было. А вот династиями парикмахеров город славился. Анфимовы, Низовы, Розенбаумы. И очень популярные Петровы, открывшие во Владимире по разрешению городской управы в 1900 году первый парфюмерно-галантерейный парикмахерский магазин.
Модникам станут доступны в продаже духи и кошельки, расчески и даже фотооткрытки, сделанные
владельцем Михаилом Васильевичем Петровым. Благодаря им, мы можем увидеть сегодня , как
парикмахерские Петрова
выглядели 120 лет назад.
Одна располагалась напротив городской думы , и была снесена в связи с
строительством моста через Клязьму. Другая- находилась в
сохранившемся доме Лазарева.
Владимирский краевед Михаил Косаткин так описал
в своих воспоминаниях старейшую
парикмахерскую, что находилась в начале Малых рядов.
Михаил Косаткин краевед:
- Владелец её, старик Анфимов, был чем-то вроде фельдшера, славившимся искусством ставить банки и пиявки. Сын его, красивый мужчина- парикмахер, гримировал актёрок в местном театре, а интересная брюнетка- его жена, славилась как модная портниха, у которой заказывали костюмы самые аристократичные дамы города. Поэтому , бывая здесь, мы часто заставали ожидающих "примерки " местных красоток и весело с ними проводили время в ожидании стрижки.
Начало 20 века станет расцветом парикмахерского искусства. Среди изобретений - бигуди,
перманент- шестимесячная завивка ,
прически фокстрот, полька и танго - в честь
популярнейших бальных танцев,
а еще боб как у балерины Ирен Кастл,
зафиксированные волны ,
короткие стрижки , как у звезд кино
а-ля гарсон , буби- опф и бессмертное
каре
.
Дома становятся выше, вечеринки росошнее , а нравы свободнее.
В наше время пришла
и еще одна тенденция из 1900 года - красить волосы в разноцветные оттенки- синие , зеленые, розовые. Мир тогда покорили костюмы русского дизайнера Льва Бакста.
Именно ему мы обязаны моде на цветные парики и платья с разрезом. Сегодня причёска- визитная карточка вашего стиля. Будь то элегантная классика или экстравагантное эмо.
Александра Креар, стилист:
- Я за то, чтобы локоны были мягкие и естественные . чтобы на голове не было залаченных домов, тяжелых конструкций, которые делают ваш образ неенстественным, сейчас время индивидуальностей приянятия себя,, если человек себя принимает ему не нужны нереальные спецэффекты.достаточно быть ухоженным, чтобы волосы были здоровые и блестящие.
Цикличность моды подтверждает выражение: что всё новое- хорошо забытое старое. А умелая укладка готова превратить вас во все времена в икону стиля.
...А теперь можно в эфир!
Татьяна Воронцова, Юлия Шувалова, Андрей Синягин, Вести- Владимир.