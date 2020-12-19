Большим ассортиментом парфюмерии отличался в 1900 году аптекарский магазин Флегонтова на Большой Московской и парикмахерская- галантерея Петрова.

В старые добрые времена, например в начале 20 века, мыло продавали только в аптеках и универсальных магазинах. И стоило оно не дёшево- если цена каравая хлеба в губернском Владимире составляла 3 копейки, то кусочек мыла стоил от 40- до 75 копеек. Большим ассортиментом парфюмерии отличался в 1900 году аптекарский магазин Флегонтова на Б. Московской и парикмахерская - галантерея Петрова. Последняя была открыта именно в этот день 120 лет назад.Вот так происходит волшебство...Парикмахер ГТРК Владимир готовит ведущую к эфиру. Деловой дресс-код для Вестей "утренних" разрешается разбавить вечно-моднымилоконами. Легкий начес их зафиксирует, придаст живой объем и будет держать прическу весь день. Как говорится, классика жанра.Анастасия Антонова парикмахер:- Начес делается для того , чтобы создать объем нужный нам, это как скульптор ...делаешь и создаешь свою нужную скульптуру.А каких только скульптур не создавали на своих головах женщины в прошлые времена. Пышные объемные шевелюры с обилием завитков и косбыли в модевплоть до начала 20 века. Соединение сразу 2-х стилей -викторианскогои эдвардианского- полностью изменит стандарты красоты.Умопомрачительные Парижские тюрбаныиз волос, фризетки, всевозможные трансформации , и очень популярная у владимирских модниц укладка Помпадур , какна полотнах Чарльза Гипсона, станут сосуществовать вместе с более практичными прическами. Салонов красоты во Владимире еще не было. А вот династиями парикмахеров город славился. Анфимовы, Низовы, Розенбаумы. И очень популярные Петровы, открывшие во Владимире по разрешению городской управы в 1900 году первый парфюмерно-галантерейный парикмахерский магазин.Модникам станут доступны в продаже духи и кошельки, расчески и даже фотооткрытки, сделанныевладельцем Михаилом Васильевичем Петровым. Благодаря им, мы можем увидеть сегодня , какпарикмахерские Петровавыглядели 120 лет назад.Одна располагалась напротив городской думы , и была снесена в связи сстроительством моста через Клязьму. Другая- находилась всохранившемся доме Лазарева.Владимирский краевед Михаил Косаткин так описалв своих воспоминаниях старейшуюпарикмахерскую, что находилась в начале Малых рядов.Михаил Косаткин краевед:- Владелец её, старик Анфимов, был чем-то вроде фельдшера, славившимся искусством ставить банки и пиявки. Сын его, красивый мужчина- парикмахер, гримировал актёрок в местном театре, а интересная брюнетка- его жена, славилась как модная портниха, у которой заказывали костюмы самые аристократичные дамы города. Поэтому , бывая здесь, мы часто заставали ожидающих "примерки " местных красоток и весело с ними проводили время в ожидании стрижки.Начало 20 века станет расцветом парикмахерского искусства. Среди изобретений - бигуди,перманент- шестимесячная завивка ,прически фокстрот, полька и танго - в честьпопулярнейших бальных танцев,а еще боб как у балерины Ирен Кастл,зафиксированные волны ,короткие стрижки , как у звезд киноа-ля гарсон , буби- опф и бессмертноекареДома становятся выше, вечеринки росошнее , а нравы свободнее.В наше время пришлаи еще одна тенденция из 1900 года - красить волосы в разноцветные оттенки- синие , зеленые, розовые. Мир тогда покорили костюмы русского дизайнера Льва Бакста.Именно ему мы обязаны моде на цветные парики и платья с разрезом. Сегодня причёска- визитная карточка вашего стиля. Будь то элегантная классика или экстравагантное эмо.Александра Креар, стилист:- Я за то, чтобы локоны были мягкие и естественные . чтобы на голове не было залаченных домов, тяжелых конструкций, которые делают ваш образ неенстественным, сейчас время индивидуальностей приянятия себя,, если человек себя принимает ему не нужны нереальные спецэффекты.достаточно быть ухоженным, чтобы волосы были здоровые и блестящие.Цикличность моды подтверждает выражение: что всё новое- хорошо забытое старое. А умелая укладка готова превратить вас во все времена в икону стиля....А теперь можно в эфир!Татьяна Воронцова, Юлия Шувалова, Андрей Синягин, Вести- Владимир.