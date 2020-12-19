Злоумышленник звонил гражданам пожилого возраста и вводил их в заблуждение относительно положенных им денежных выплат...

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа столицы задержали 36-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пожилых граждан.В полицию обратилась 74-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил пенсионерке о том, что у ее покойного супруга имелся банковский вклад, по которому ей положены денежные выплаты. Для получения выплат ей необходимо открыть счет в банке и внести на него денежные средства в размере 150 тысяч рублей, после чего повторно связаться по указанному номеру. Заявительница выполнила указания и по телефону продиктовала номер банковской карты, а также коды, которые ей приходили в смс-сообщениях. Спустя некоторое время с ее счета были похищены денежные средства.В течение месяца в дежурную часть территориальных отделов полиции Юго-Западного округа поступило еще два аналогичных заявления. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник осуществлял телефонные звонки жителям пожилого возраста Московского региона и сообщал им о якобы положенных денежных выплатах, после чего похищал сбережения путем перевода на подконтрольные счета.Следствием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56