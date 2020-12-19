Белорусский политолог Алексей Дзермант выпустил книгу, в которой есть глава, посвящена тому, что будет в стране после Лукашенко. Писатель Вячеслав Бондаренко объяснил, насколько реалистичны прогнозы коллеги по цеху.

Белорусский политолог Алексей Дзермант выпустил книгу, в которой есть глава, посвящена тому, что будет в стране после Лукашенко. Писатель Вячеслав Бондаренко объяснил, насколько реалистичны прогнозы коллеги по цеху.Любой диктатуре рано или поздно приходит конец. Как минимум, период правления того или иного деятеля ограничен его жизненным циклом.Александр Лукашенко прекрасно это понимает, поэтому информационное поле обрастает слухами о том, что Батька готовит преемника, чтобы уйти в тень. Писатель Вячеслав Бондаренко привел в пример гипотезу политолога Алексея Дзерманта, который посвятил грядущей смене парадигмы в Белоруссии целую главу в своей новой книге.Эксперт развернуто поделился своей точкой зрения, согласно которой после спада текущего диктаторского режима в стране к власти придет "новый Лукашенко". Имеется в виду, что идеология и методы борьбы за власть настолько глубоко вросли корнями в политическое поле, что кардинальных перемен в элите ждать не приходится. Меняются лица, но не меняется подход – об этом и говорит Дзермант.Так или иначе, история часто меняется внезапно и не по тем сценариям, которые считаются наиболее вероятными. Бондаренко подчеркнул, что рассуждения писателя о грядущем периоде в политической жизни Белоруссии являются спорными, но при этом они весьма обоснованы.