На этой неделе всем родителям владимирских школьников пришли сообщения с просьбой "срочно зарегистрироваться в системе финансирования допобразования".

На этой неделе всем родителям владимирских школьников пришли сообщения с просьбой "срочно зарегистрироваться в системе финансирования допобразования".В департаменте образования пояснили, что Владимир подключился к системе финансирования допобразования, которая реализуется в других регионах с августа.На ребенка от 5 до 18 лет оформляется сертификат, с помощью которого родители смогут покрыть стоимость любых секций и кружков, если она укладывается в стоимость сертификата. Правда, стоимость сертификата пока не сообщается.Зарегистрироваться в системе лучше до 31 декабря, но можно и в начале следующего года.