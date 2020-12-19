Правительство России могло не заметить роста цен на продукты из-за привычного сезонного колебания цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Правительство России могло не заметить роста цен на продукты из-за привычного сезонного колебания цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По словам Дмитрия Пескова, правительство России могло поздно заметить происходящие изменения. При этом он не стал отрицать, что продукты подорожали неоправданно, однако сезонное подорожание все же допустимо. Об этом пресс-секретарь сказал в ходе конференц-колла, пишет URA.RU.Дмитрий Песков заявил, что в правительстве получают информацию из Росстата и внимательно следят за колебаниями цен на рынке.Ранее в правительство России заявили, что не намерены стабилизировать цены на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара.Между тем эксперты предполагают, что российская экономика столкнулась с серьезными трудностями. Из-за эпидемии коронавируса многие сферы столкнулись с убытками, которые неминуемо приведут к социальным конфликтам и расслоению общества.В четверг в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Россия переживает не самые трудные времена из-за пандемии коронавируса. Власти страны стараются поддерживать граждан, и в следующем году для этого предусмотрены социальные выплаты некоторым категориям населения, в том числе семьям с детьми.