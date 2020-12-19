Подозреваемый – под подпиской о невыезде.
Житель Владимирской области стал жертвой случайного знакомого, с которым познакомился в кафе. Из квартиры мужчины были украдены 3,9 млн рублей, которые он выручил от продажи недвижимости.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пострадавший пригласил нового знакомого в дом, а после его ухода обнаружил пропажу денег. В полиции он подробно описал приметы подозреваемого, хотя ни фамилии, ни адреса его не знал. По предложенным фото из полицейской базы мужчина опознал своего гостя. Оперативники задержали подозреваемого.
Задержанный пояснил, что, находясь в квартире нового знакомого, уснул на диване, в котором случайно обнаружил сложенные в пакет деньги. С ними злоумышленник и ушел.
Однако оперативники нашли у подозреваемого лишь 1,5 млн. Где остальные деньги, сейчас выясняет следствие.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.