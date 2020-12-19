Подозреваемый – под подпиской о невыезде.

Житель Владимирской области стал жертвой случайного знакомого, с которым познакомился в кафе. Из квартиры мужчины были украдены 3,9 млн рублей, которые он выручил от продажи недвижимости.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пострадавший пригласил нового знакомого в дом, а после его ухода обнаружил пропажу денег. В полиции он подробно описал приметы подозреваемого, хотя ни фамилии, ни адреса его не знал. По предложенным фото из полицейской базы мужчина опознал своего гостя. Оперативники задержали подозреваемого.Задержанный пояснил, что, находясь в квартире нового знакомого, уснул на диване, в котором случайно обнаружил сложенные в пакет деньги. С ними злоумышленник и ушел.Однако оперативники нашли у подозреваемого лишь 1,5 млн. Где остальные деньги, сейчас выясняет следствие.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.