В декабре 1982 года в американском городе Санта-Фе состоялось заседание ЮНЕСКО . В список Всемирного наследия вошли 8 древних сооружений Владимирской области : Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Церковь Покрова- на- Нерли, остатки дворца, церковь Бориса и Глеба, Рождественский собор, Спасо- Евфимиевский монастырь.

В декабре 1982 года в американском городе Санта-Фе состоялось заседание ЮНЕСКО . В список Всемирного наследия вошли 8 древних сооружений Владимирской области : Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Церковь Покрова- на- Нерли, остатки дворца, церковь Бориса и Глеба, Рождественский собор, Спасо- Евфимиевский монастырь.Ожидается, что еще один храм владимирской земли пополнит список всемирного наследия Юнеско. В него будет внесен белокаменный Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Эта тема прозвучала еще несколько лет назад на международном форуме, посвященному 70-летию ЮНЕСКО.Международный форум собрал представителей 40 стран Среди тысяч участников - и делегация Владимирской области. На пленарном заседании выступил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, сейчас культура в прямом смысле слова - "на линии огня". Речь идёт и о террористической угрозе. Задача - сохранить культурное наследие общими усилиями. Помочь преодолеть современные угрозы могут специальные программы ЮНЕСКО. И Россия готова стать самым активным участником. Напомним, белокаменные памятники зодчества Владимира и Суздаля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены в 1992 году. О взаимодействии с ЮНЕСКО рассказала Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Она стала одним из участником форума.СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): "Мы должны помнить о том, что Владимир и Суздаль- это земля, на которой находятся памятники всемирного наследия ЮНЕСКО. Через 2 года у нас будет точно такой же юбилей, как у Кремля, Кижей, Петербурга. 25 лет вступления. Понятно, что звание ЮНЕСКО означает, что объект приобретает особое значение для мировой культуры. Это "особая марка", как сказал Президент. И мы не можем не обращать внимание на наше взаимодействие с ЮНЕСКО. В главном зале Эрмитажа была развернута огромная выставка, прошли круглые столы, пленарное заседание, выступали эксперты. И для меня это был очень полезный опыт, поскольку взаимоотношения с ЮНЕСКО - важнейшая вещь. И было очень приятно слышать, что в список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируется внести Георгиевский собор Юрьева-Польского".Напомним, Георгиевский собор расположен на территории древнего детинца в Юрьеве-Польском. Церковь строилась с 1230 по 1234-ый, при князе Святославе Всеволодовиче. В 15 веке значительная часть храма обрушилась. Усилиями архитектора Ермолина собор был восстановлен, но потерял первоначальные пропорции и стал более приземистым. Предмет особого внимания туристов - его белокаменные рельефы. Также участники форума обсуждают вопросы, касающиеся развития культуры, гуманитарной науки, кинематографа. Тем более, что 2016-ый станет Годом российского кино. Добавим, в работе форума принимают участие вице-губернатор Михаил Колков, замдиректора департамента культуры - Алиса Бирюкова, руководители учреждений культуры - областной филармонии, ведущих библиотек региона.