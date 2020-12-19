На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В Коврове Владимирской области утром в субботу, 19 декабря, произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.По информации регионального управления МЧС, около 11 часов на улице Дегтярёва у дома 54 столкнулись два легковых автомобиля. Один из них смяло настолько, что спасателям пришлось вызволять водителя из салона с помощью инструмента. Машину в буквальном смысле пришлось распиливать.На место выезжали экстренные службы. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии.